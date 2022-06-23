Евросоюзу предрекли распад из-за Украины

Вступление Украины в Евросоюз может привести к его развалу, а не укреплению. Об этом 22 июня заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в ходе парламентских дебатов, где затронули вопрос предоставления статуса кандидатов Украине и Молдавии, сообщает Lusa.

"Чтобы восприниматься серьёзно и быть последовательным, ЕС нужна новая институциональная и бюджетная архитектура под страхом того, что эта интеграция будет не усилением Евросоюза, а его распадом, не поддержкой Украины, а ловушкой для Украины", — сказал Кошта.

При этом премьер отметил, что ввиду почти единогласного решения европейских политических сил Португалия поддержит предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на членство в Евросоюзе.