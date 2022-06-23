Евросоюзу предрекли распад из-за Украины
Премьер Португалии увидел угрозу развала Евросоюза в случае принятия в его ряды Украины
Вступление Украины в Евросоюз может привести к его развалу, а не укреплению. Об этом 22 июня заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в ходе парламентских дебатов, где затронули вопрос предоставления статуса кандидатов Украине и Молдавии, сообщает Lusa.
"Чтобы восприниматься серьёзно и быть последовательным, ЕС нужна новая институциональная и бюджетная архитектура под страхом того, что эта интеграция будет не усилением Евросоюза, а его распадом, не поддержкой Украины, а ловушкой для Украины", — сказал Кошта.
При этом премьер отметил, что ввиду почти единогласного решения европейских политических сил Португалия поддержит предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
Ранее Лайф писал, что Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии. Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что украинцы "готовы умереть за европейскую перспективу", и пожелала, чтобы "они жили с нами европейской мечтой".
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