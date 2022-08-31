Россия призвала США признать поражение в Афганистане

Соединённые Штаты должны признать, что их военная кампания в Афганистане завершилась поражением для Вашингтона. Она не принесла этой стране ничего, кроме бед и крушения ложных надежд. Об этом заявили в российском посольстве в США.

"Год назад завершилась двадцатилетняя военная кампания США в Афганистане. Итоги самой длительной зарубежной войны в истории Соединённых Штатов плачевны", — говорится в сообщении посольства в его Telegram-канале.

Там напомнили, что "Аль-Каида"* по-прежнему в Афганистане, при попустительстве Запада там пустили корни ИГИЛ* и другие террористические группировки. Производство наркотиков возросло в десятки раз. Только по официальным данным, погибло более 150 тысяч афганцев, в том числе 48 тысяч мирных граждан. Сейчас, спустя год после ухода американцев, там развивается "гуманитарная катастрофа, грозящая по своим масштабам стать ещё более смертоносной, чем 20 лет вооружённого конфликта".

"Убеждены, что Вашингтону следует признать: афганская война завершилась для США поражением. Более того, она не принесла азиатскому государству ничего, кроме бед и крушения ложных надежд", — констатировали в посольстве.

Там призвали смягчить страдания афганцев. Первым шагом должно быть разблокирование всех денег Центрального банка Афганистана.