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31 августа, 01:49

Шольц заверил в эффективности антироссийских санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что антироссийские санкции Запада эффективны, решение об их вводе было правильным. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme.

"Западные санкции эффективны и правильны", — заявил Шольц.

По его мнению, такой единый ответ Европы на начало российской военной спецоперации на Украину удивил президента РФ Владимира Путина. Канцлер уверен, что сейчас санкции — важное средство давления на Москву, которая якобы "отрезана от мирового технологического прогресса".

"Для меня о выходе Германии [из альянса сторонников Украины] не может быть и речи", — добавил глава Правительства ФРГ.

Промышленники ФРГ призвали Шольца снять антироссийские санкции и не рисковать страной

Промышленники ФРГ призвали Шольца снять антироссийские санкции и не рисковать страной

Как рассказывал Лайф, ранее издание Welt обнаружило, что торговля между Россией и Германией растёт вопреки санкциям. Всё дело в ценах на газ.

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Пресс-служба Президента РФ

Андрей Григорьев

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