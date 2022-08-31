Шольц заверил в эффективности антироссийских санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что антироссийские санкции Запада эффективны, решение об их вводе было правильным. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme.

"Западные санкции эффективны и правильны", — заявил Шольц.

По его мнению, такой единый ответ Европы на начало российской военной спецоперации на Украину удивил президента РФ Владимира Путина. Канцлер уверен, что сейчас санкции — важное средство давления на Москву, которая якобы "отрезана от мирового технологического прогресса".

"Для меня о выходе Германии [из альянса сторонников Украины] не может быть и речи", — добавил глава Правительства ФРГ.