Жителей европейской части России предупредили о снеге 1 сентября
Синоптик Тишковец: Первый снег в европейской части России может выпасть 1 сентября
Одним из признаков календарной смены сезонов 1 сентября станет первый снег в европейской части России. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Как уточнил специалист, это больше относится к Русскому Северу. Метеоролог отметил, что там в ночные и утренние часы к проливным дождям может подмешиваться мокрый снег.
"Это произойдёт на стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей. Там есть вероятность мокрого снега уже первого сентября", — отметил Тишковец в интервью радио Sputnik.
В Центральной России, продолжил синоптик, погода будет соответствовать климатическим показателям октября. Снега не ожидается. В остальном первый месяц осени намерен стартовать весьма радикально. Будет усиление северной тяги ветров, они будут подгонять новые порции дождевых туч и полярного воздуха. Температура 1 сентября резко понизится ночью до 5–10 градусов, предупредил Тишковец.
"Второго сентября под утро будет 2–7 градусов, а третьего числа в тёмное время суток будет уже 1–6 градусов, что соответствует климатическим показателям октября. То есть погода за несколько дней понизит температурную планку почти на 25 градусов и ввергнет Центральную Россию в середину осени", — прогнозирует Тишковец.
Ранее Лайф писал, что Вильфанд спрогнозировал "глубокую осень" в Москве с 1 сентября. Аномальное похолодание на 15–18 градусов придёт в столицу в первый же день следующего времени года.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв