Жителей европейской части России предупредили о снеге 1 сентября

Одним из признаков календарной смены сезонов 1 сентября станет первый снег в европейской части России. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Как уточнил специалист, это больше относится к Русскому Северу. Метеоролог отметил, что там в ночные и утренние часы к проливным дождям может подмешиваться мокрый снег.

"Это произойдёт на стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей. Там есть вероятность мокрого снега уже первого сентября", — отметил Тишковец в интервью радио Sputnik.

В Центральной России, продолжил синоптик, погода будет соответствовать климатическим показателям октября. Снега не ожидается. В остальном первый месяц осени намерен стартовать весьма радикально. Будет усиление северной тяги ветров, они будут подгонять новые порции дождевых туч и полярного воздуха. Температура 1 сентября резко понизится ночью до 5–10 градусов, предупредил Тишковец.

"Второго сентября под утро будет 2–7 градусов, а третьего числа в тёмное время суток будет уже 1–6 градусов, что соответствует климатическим показателям октября. То есть погода за несколько дней понизит температурную планку почти на 25 градусов и ввергнет Центральную Россию в середину осени", — прогнозирует Тишковец.