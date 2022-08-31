Европа на три дня осталась без газа из "Северного потока"

Временно приостановлены поставки газа по "Северному потоку" — основному маршруту экспорта этого топлива из России в Европу. Работа газопровода поставлена на паузу на три дня, до ночи 3 сентября. Причина — необходимость технического обслуживания и планово-предупредительных работ на единственном оставшемся в действии газоперекачивающем агрегате.

Прием газа Германией по этому маршруту остановился полностью. Об этом свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel.

В "Газпроме" пояснили, что компании Siemens необходимо проводить подобное обслуживание каждые 1000 часов работы турбины. По завершении работ при условии, что в агрегате не найдут неисправности, поставки газа будут восстановлены до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Таким образом, на три дня единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы останется транзитная ветка через Украину. Через это направление поставляется около 42 млн куб. м в сутки.