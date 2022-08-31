У Потапа "отняло половину лица", Настя Каменских в истерике

Украинская певица Настя Каменских в одном из интервью местным СМИ призналась, что вернулась на родину из Европы без мужа, так как у рэпера Потапа (Алексей Потапенко) парализовало половину лица. Как сообщила певица, это случилось от переживаний.

"У него отняло половину лица... Я в истерике, нужно эвакуироваться, нужно помочь, нужно договориться… Его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица", — цитирует слова Каменских Start.hit.

По словам Каменских, некоторое время Потапу было сложно есть и пить. Половина лица у её супруга долгое время как будто находилась под анестезией. В связи с этим, рассказала артистка, 41-летний рэпер остался в Европе, где проходит лечение.