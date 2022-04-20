В Сети появился предполагаемый список артистов, которым на 50 лет запретили въезд в РФ

Под ограничения подпали звёзды, выступающие против "Операции Z". В перечень вошли Настя Каменских и Потап, лидер группы "Валентин Стрыкало" Юрий Каплан, Иван Дорн, тревел-блогер Антон Птушкин.

В Сети появился предполагаемый список из 31 артиста, которым на 50 лет запретили въезд в Россию. Среди них оказались певица Светлана Лобода и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров. Перечень опубликовал телеканал "Рен-ТВ", однако официальных подтверждений этого документа нет.

В перечень невъездных в Россию попали такие знаменитости, как лидер группы "Валентин Стрыкало" Юрий Каплан, Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко), Иван Дорн, тревел-блогер Антон Птушкин, а также выступающий под псевдонимом Верка Сердючка Андрей Данилко, врач-педиатр высшей категории и телеведущий Евгений Комаровский и другие.

Все эти звёзды выступали в социальных сетях против "Операции Z", которую Россия проводит на Украине. Некоторые из них также распространяли ложные сведения о деятельности российских военнослужащих. В результате, как отмечает телеканал, власти РФ увидели вред национальной безопасности страны в действиях этих знаменитостей.