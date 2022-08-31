"Терминаторы" оказались способны держать удар из "Джавелинов"

Броня российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" оказалась способна выдерживать попадание ракеты американского комплекса "Джавелин". Об этом РИА "Новости" заявил информированный источник, основываясь на опыте боевых действий.

"БМПТ "Терминатор" за счёт повышенной защиты выдерживает попадание ПТРК "Джавелин", а также других противотанковых комплексов и гранатомётов производства НАТО", — приводит агентство слова собеседника.

Он пояснил, что после попадания ракеты из "Джавелина" боевым машинам требовался незначительный ремонт, который можно было произвести в полевых условиях. При этом полностью восстанавливалась боеспособность.