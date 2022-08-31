Инспекторы МАГАТЭ решили осмотреть ЗАЭС за день

Программа визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС рассчитана на один день. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

Он заверил, что местные власти полностью готовы: встретят, обеспечат безопасность. Инспекторам готовы показать места падения снарядов, а также сбитые беспилотники.

"Плюс мы покажем работу станции. Программа визита рассчитана на один день. Пока заявлено, что ознакомятся с работой станции. Для нас это размытое понятие", — сказал Балицкий на видео, опубликованном в Telegram-канале "Главное в Энергодаре".

Он предположил, что представители МАГАТЭ, скорее всего, посетят рабочие 5-й и 6-й реакторы, а также хранилище отходов, систему охлаждения. По мнению главы ВГА, "маловероятно, что это к чему-либо приведёт": он считает, что скажется заинтересованность организации в поддержке со стороны США.

"Как следствие, к сожалению, объективности от них ждать, в общем-то, не то что не можем, на это не рассчитываем. Всё, что надо, покажем, всё, что от нас зависит, сделаем. Постараемся, чтобы мир через этот орган узнал правду, кто является ядерным террористом", — добавил Балицкий.