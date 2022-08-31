"Утро началось со взрывов": В Белгороде сработала система ПВО

Сегодня утром в Белгороде было слышно несколько взрывов. Сработала система ПВО. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

"Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию. Как только получу какую-то другую, обязательно сообщу", — добавил Гладков.