"Утро началось со взрывов": В Белгороде сработала система ПВО
Губернатор Гладков: Над Белгородом сработала ПВО
Сегодня утром в Белгороде было слышно несколько взрывов. Сработала система ПВО. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
"Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию. Как только получу какую-то другую, обязательно сообщу", — добавил Гладков.
Ранее Лайф сообщал, что в Белгородской области подросток получил ранение, пытаясь разобрать боеприпас. В результате инцидента, который произошёл в посёлке Красный Октябрь, у мальчика были сильно повреждены лицо, глаз. Он лишился одной кисти.