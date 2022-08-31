Автоколонна миссии МАГАТЭ отправилась из Киева к Запорожской АЭС

Автомобильная колонна с миссией МАГАТЭ выехала из Киева в направлении Запорожской атомной электростанции, где инспекторы ознакомятся с ситуацией вокруг АЭС. Об этом сообщает Reuters.

Сколько времени нужно на передвижение и по какому маршруту оно будет идти, не уточняется.