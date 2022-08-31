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31 августа, 03:27

Автоколонна миссии МАГАТЭ отправилась из Киева к Запорожской АЭС

Автомобильная колонна с миссией МАГАТЭ выехала из Киева в направлении Запорожской атомной электростанции, где инспекторы ознакомятся с ситуацией вокруг АЭС. Об этом сообщает Reuters.

Сколько времени нужно на передвижение и по какому маршруту оно будет идти, не уточняется.

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Как рассказывал Лайф, в ВГА Запорожья признались, что не ждут многого от этого визита. Там напомнили, что МАГАТЭ заинтересована в поддержке со стороны США и на её объективность рассчитывать сложно.

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Flickr / iaea_imagebank

Андрей Григорьев

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