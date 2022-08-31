Вассерман поддержал запрет смартфонов для школьников на уроках

Современные телефоны на уроках сильно отвлекают детей, их следует отдавать учителю сразу, как прозвенит звонок. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

"На уроках современные смартфоны действительно сильно отвлекают. Лично я ещё в детстве умел очень быстро переключаться с одного занятия на другое. Меня даже сравнивали с Гаем Гаевичем Юлием по прозвищу Цезарь, который, по словам современников, умел одновременно диктовать трём секретарям три разных письма. Я мог себе позволить прямо на уроке читать книгу, спрятав её под парту", — поделился депутат.

Хотя, продолжил он, это было изрядным злоупотреблением, теперь Вассерман понимает, как чтение книг на уроках его отвлекало. Исходя из собственного опыта, он уверен, что во время занятия у учеников не должно быть таких отвлекающих предметов, в том числе и смартфонов. Более того, телефоны стоит сдавать при входе в класс. А когда ученик достанет запасной, отметил депутат, учитель это заметит и пресечёт.

"Сдавать телефоны надо при входе в класс, чтобы иметь возможность на переменах созвониться с родными и близкими и подтвердить им, что всё в порядке <...> Сейчас рассматривается целая система изменений в школьных программах, в организации школьных занятий и так далее", — подчеркнул Вассерман.