По Магнитогорску разгуливает обезьяна, которая уже покусала нескольких детей и взрослых
По улицам Магнитогорска разгуливает обезьяна и кусает всех, кто хочет её поймать. По словам свидетелей, сначала экзотический гость вёл себя прилично и не кидался на людей.
Жителей Магнитогорска на улице покусала обезьяна. Видео © t.me / SHOT
Судя по видео, опубликованному телеграм-каналом SHOT, животное действительно очень напугано. Изначально обезьяна спокойно разгуливала по улице города, а после того, как её попытались поймать, стала проявлять агрессию. Местные жители в социальных сетях пишут, что от незваного гостя досталось мужчине, женщине и детям, примат исцарапал им руки и покусал.
"Она уже укусила мужчину и кидалась на детей", — написала свидетельница.
Как рассказала одна из пострадавших в беседе с "Газетой.ru", она вызвала полицию, но так и не дождалась правоохранителей. Обезьяна напала на неё, когда девушка пыталась заманить примата в помещение. В итоге раны начали вспухать, жертве экзотического животного пришлось ехать в травмпункт.
"Наверное, буду писать заявление в полицию. Надо следить за животным. Оно могло пострадать, да и люди тоже. Сейчас ещё оспа monkey. Цирк недалеко, но и неблизко. Говорят, она по всему городу бегает", — добавила пострадавшая.
Пока не известно, откуда сбежало животное. Магнитогорцы предполагают, что обезьяна может быть цирковой. Сейчас она убежала в сторону соседнего посёлка Крылово.
Похожий случай произошёл в июле в Подмосковье. Так, в деревне Терпигорьево обезьяна сбежала из домашнего зоопарка и напала на маленького ребёнка. Взрослым с трудом удалось вырвать девочку из лап примата. Сообщалось, что обезьяна порвала малышке сухожилия. Вскоре после нападения было возбуждено уголовное дело о халатности. Участок, где произошёл инцидент, осмотрели. Лайф писал, что животное находится на карантине, но усыплять его не планируют. Пострадавший ребёнок до сих пор не может нормально ходить.
Кадр из видео / t.me / SHOT