По Магнитогорску разгуливает обезьяна, которая уже покусала нескольких детей и взрослых

По улицам Магнитогорска разгуливает обезьяна и кусает всех, кто хочет её поймать. По словам свидетелей, сначала экзотический гость вёл себя прилично и не кидался на людей.

Жителей Магнитогорска на улице покусала обезьяна. Видео © t.me / SHOT

Судя по видео, опубликованному телеграм-каналом SHOT, животное действительно очень напугано. Изначально обезьяна спокойно разгуливала по улице города, а после того, как её попытались поймать, стала проявлять агрессию. Местные жители в социальных сетях пишут, что от незваного гостя досталось мужчине, женщине и детям, примат исцарапал им руки и покусал.

"Она уже укусила мужчину и кидалась на детей", — написала свидетельница.

Как рассказала одна из пострадавших в беседе с "Газетой.ru", она вызвала полицию, но так и не дождалась правоохранителей. Обезьяна напала на неё, когда девушка пыталась заманить примата в помещение. В итоге раны начали вспухать, жертве экзотического животного пришлось ехать в травмпункт.

"Наверное, буду писать заявление в полицию. Надо следить за животным. Оно могло пострадать, да и люди тоже. Сейчас ещё оспа monkey. Цирк недалеко, но и неблизко. Говорят, она по всему городу бегает", — добавила пострадавшая.