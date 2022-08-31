Полузащитник "Урала" Шатов перенёс операцию на голеностопе
Полузащитник футбольного клуба "Урал" и экс-игрок сборной России Олег Шатов перенёс операцию в одной из немецких клиник, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.
Операция Шатову была сделана на голеностопе. Сроки возвращения футболиста на поле станут известны позднее.
Добавим, что после семи туров "Урал" располагается на последней строчке в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона клуб сменил главного тренера: вместо Игоря Шалимова команду возглавил Виктор Гончаренко.
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ТАСС / Олег Бухарев