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31 августа, 11:04

Полузащитник "Урала" Шатов перенёс операцию на голеностопе

Полузащитник футбольного клуба "Урал" и экс-игрок сборной России Олег Шатов перенёс операцию в одной из немецких клиник, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Операция Шатову была сделана на голеностопе. Сроки возвращения футболиста на поле станут известны позднее.

"Зенит" разгромил "Урал" в матче седьмого тура РПЛ

"Зенит" разгромил "Урал" в матче седьмого тура РПЛ

Добавим, что после семи туров "Урал" располагается на последней строчке в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона клуб сменил главного тренера: вместо Игоря Шалимова команду возглавил Виктор Гончаренко.

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ТАСС / Олег Бухарев

Шамиль Гаджиев

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