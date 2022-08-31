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31 августа, 11:01

Рогов: 15 тысяч тонн зерна сгорело в Запорожской области из-за обстрелов ВСУ

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vrogov/4509?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Рогов </a></p>

Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Украинские войска обстреляли зернохранилище в городе Токмаке Запорожской области. В результате атаки возник пожар, в котором сгорело 15 тысяч тонн зерна, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Сегодня около 03:00 киевский режим вновь нанёс ракетный удар по гражданским объектам в Токмаке. Обстрелян элеватор, значительные разрушения получило зернохранилище, сгорело 15 тысяч тонн зерна", — написал он в телеграм-канале.

Жертв и пострадавших, по словам Рогова, нет. Представитель администрации подчеркнул, что сегодняшний обстрел стал очередным террористическим актом против мирного населения Запорожья, а эта атака доказала стремление Киева "создать гуманитарную катастрофу на освобождённых территориях постукраинского пространства".

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Ранее в администрации Запорожья сообщили, что ВСУ пробили дыру в крыше спецблока ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реакторов. Снаряд был выпущен из американской гаубицы М777 из Никополя на противоположной стороне Днепра.

Ирина Фальке
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