Рогов: 15 тысяч тонн зерна сгорело в Запорожской области из-за обстрелов ВСУ

Украинские войска обстреляли зернохранилище в городе Токмаке Запорожской области. В результате атаки возник пожар, в котором сгорело 15 тысяч тонн зерна, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Сегодня около 03:00 киевский режим вновь нанёс ракетный удар по гражданским объектам в Токмаке. Обстрелян элеватор, значительные разрушения получило зернохранилище, сгорело 15 тысяч тонн зерна", — написал он в телеграм-канале.

Жертв и пострадавших, по словам Рогова, нет. Представитель администрации подчеркнул, что сегодняшний обстрел стал очередным террористическим актом против мирного населения Запорожья, а эта атака доказала стремление Киева "создать гуманитарную катастрофу на освобождённых территориях постукраинского пространства".