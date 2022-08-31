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31 августа, 10:55

Кокорин вылетел на Кипр для оформления трансфера в "Арис"

Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин вылетел из Италии на Кипр для оформления перехода в местный "Арис". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Трансферное окно на Кипре закрывается сегодня, 31 августа. После этого оформить сделку уже не получится.

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Ранее Лайф сообщал, что переход Кокорина с "Арисом" сорвался, поскольку 31-летний футболист отказался лететь на Кипр. После этого переговоры сторон возобновились.

Добавим, что Кокорин является игроком "Фиорентины" с января 2021 года. За это время он так и не отметился какими-либо результативными действиями в официальных матчах за клуб.

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ФК "Фиорентина"

Роман Фейгин

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