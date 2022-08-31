Песков: Позиция Турции по Крыму не мешает Москве и Анкаре взаимодействовать

Позиция властей Турции по вопросу Крыма не создаёт сложностей для Москвы и Анкары при взаимодействии по нужным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что полуостров должен вернуться Украине.

"Анкара с самого начала говорила о своём несогласии с нами в этом. Но Крым — часть РФ, поэтому невозможно то, о чём говорит Эрдоган. Тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой Республикой", — признался Песков на просветительском марафоне общества "Знание".

Представитель Кремля заверил, что Москва высоко ценит усилия Анкары по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном. Поэтому стороны продолжат общение по необходимым вопросам и имеют очень хороший потенциал для углубления взаимодействия.

Ранее Лайф писал, что Турция исключила соглашение между Россией и Украиной без передачи Крыма Киеву. Официальный представитель президента республики Ибрагим Калын заявил, что позиция Анкары по полуострову не изменилась с 2014 года.