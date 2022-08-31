FT: Польша, Финляндия и страны Балтии готовы ограничить въезд россиян
Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили о готовности ограничить въезд для россиян через свои границы, если ЕК не ужесточит визовую политику. Об этом пишет газета Financial Times.
"Пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы", — говорится в совместном заявлении этих стран.
Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва потребовали от Еврокомиссии, чтобы та предложила "соответствующие визовые меры", которые смогут в значительной мере сократить поток россиян в ЕС и Шенгенскую зону. Кроме того, указывается, что с начала спецоперации на Украине в указанные страны въехали порядка 700 тысяч граждан РФ.
Накануне главы МИД стран ЕС попытались остановить соглашение с Россией о визах. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что полный запрет на выдачу виз россиянам не получит поддержки в ЕС. По его словам, необходим более избирательный подход к решению этого вопроса. Позднее Боррель добавил, что встреча носит неформальный характер, в связи с чем на ней не принимались окончательные решения.
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