FT: Польша, Финляндия и страны Балтии готовы ограничить въезд россиян

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили о готовности ограничить въезд для россиян через свои границы, если ЕК не ужесточит визовую политику. Об этом пишет газета Financial Times.

"Пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы", — говорится в совместном заявлении этих стран.