В Новосибирске двое школьников сломали мальчику позвоночник и украли телефон

В Новосибирске пара хулиганов напала на двух десятилетних детей, сломав одному позвоночник и украв у него телефон. Об этом сообщает kp.ru. Инцидент произошёл в Первомайском районе, на улице Одоевского, во дворе одного из домов. Нападавшие шли навстречу и задели ребят, что и стало поводом для драки.

"Били сильно, травмы серьёзные", — рассказала Светлана, мать школьника со сломанным позвоночником.

При этом в момент драки рядом не было взрослых, которые могли бы разнять детей. После потасовки сын Светланы самостоятельно дошёл до дома, где его ждала бабушка. Она и сообщила о произошедшем матери.

"Я тут же собралась и приехала на такси домой, позвонила в службу 112. Полицейские появились очень быстро, объехали ближайшие дворы, но никого не нашли. Мы написали заявление, отправились в травмпункт снимать побои", — уточнила Светлана.

Ребёнка направили на МРТ и обнаружили у него компрессионный перелом позвоночника. Мальчика положили в больницу, ему предстоит лечение, которое затянется на два года. При этом полгода ребёнку придётся носить корсет, объяснила мать. Второму пострадавшему тоже досталось, но не так сильно. Его отправили на осмотр к челюстно-лицевому хирургу.

Ребята видели хулиганов впервые. По их словам, на вид обидчикам было по 11 лет. Светлана намерена отыскать нападавших самостоятельно, посмотреть записи с камер наблюдения ближайших магазинов.