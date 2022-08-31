В Москве гей-эскортник обвинил клиента в изнасиловании, не получив денег за вызов

В отдел МВД в Москве поступило не самое обычное обращение — работник эксорт-услуг нетрадиционной ориентации заявил, что его изнасиловал клиент. Об этом сообщает SHOT. По словам "пострадавшего", заказчик вызвал его домой, где и надругался.

Потерпевший сообщил, что инцидент произошёл в квартире на улице Годовикова. Полицейские выяснили, что по этому адресу действительно проживает 35-летний мужчина нетрадиционных взглядов, однако в беседе с правоохранителями тот опроверг историю товарища, заявив, что всё было не так.

По его словам, ни о каком насилии речи не было. Мужчина подтвердил, что пригласил мальчика по вызову к себе домой и тот согласился вступить с ним в половую связь за пять тысяч рублей. Однако эскортник "особого впечатления на заказчика не произвёл" и "по физиологическим причинам" услугами он не воспользовался.

Клиент попросил мужчину уехать, и тогда тот начал требовать деньги за вызов. После того как москвич отказался платить, гость обиделся и позвонил в полицию, изложив сотрудникам МВД свою версию событий. Однако лично приезжать в отдел "пострадавший" не решился.