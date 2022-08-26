Посетители гей-клуба в Москве схлестнулись в массовой драке, выясняя, кто из них больше мужик

В Москве у гей-клуба "Секретные жизни", находящегося в Нижнем Сусальном переулке, произошла массовая драка. Подробности схватки телеграм-каналу SHOT рассказал один из очевидцев.

Жёсткая потасовка между посетителями гей-клуба "Секретные жизни" в Москве. Видео © SHOT

По его словам, такой масштабной драки у этого клуба ещё не случалось. Конфликт произошёл, когда трёх "тусовщиц" окрикнули стоящие у клуба парни, назвав их мужиками в женском. По всей видимости, это сильно оскорбило "дам" и они набросились на обидчиков.

"Два парня напились в хламину. Я выхожу, спрашиваю, кто к метро пойдёт. И тут эти парни начинают на "трансух"... Я говорю: "Вас сейчас убьют здесь". Я отхожу, и через десять секунд начинается замес. Прямо стенка на стенку", — говорит свидетель битвы.