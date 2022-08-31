"Напоминали о себе": ЦСКА вёл переговоры с итальянскими клубами о трансфере Дивеева
Агент футболиста ЦСКА Дивеева рассказал о переговорах с итальянскими клубами
Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, что нынешним летом армейцы вели переговоры с итальянскими клубами "Наполи" и "Болонья" о трансфере футболиста. Об этом сообщает Metaratings.ru.
"За это лето "Наполи" и "Болонья" напоминали о себе. Но на этапе переговоров всё заканчивалось в силу того, что запрашиваемая сумма от ЦСКА и возможности итальянского клуба сильно расходились. Конкретно с "Болоньей" был предметный разговор, обсуждались их возможности, что они готовы сделать для перехода игрока", — сказал Ерёмин.
В феврале 2019 года Дивеев перешёл в ЦСКА из "Уфы". В составе армейцев он провёл 113 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.
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