"Напоминали о себе": ЦСКА вёл переговоры с итальянскими клубами о трансфере Дивеева

"За это лето "Наполи" и "Болонья" напоминали о себе. Но на этапе переговоров всё заканчивалось в силу того, что запрашиваемая сумма от ЦСКА и возможности итальянского клуба сильно расходились. Конкретно с "Болоньей" был предметный разговор, обсуждались их возможности, что они готовы сделать для перехода игрока", — сказал Ерёмин.