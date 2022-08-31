Украинские войска потеряли 1,7 тысячи человек в ходе неудачной контратаки

Украинские войска потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек в ходе провалившихся попыток наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли <…> более 1,7 тысячи украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.