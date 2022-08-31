Украинские войска потеряли 1,7 тысячи человек в ходе неудачной контратаки
Украинские войска потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек в ходе провалившихся попыток наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли <…> более 1,7 тысячи украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Конашенков заявил, что в ходе безуспешных атак ВСУ на населённые пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понёс значительные потери и был отброшен. Также среди потерь украинских войск два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29, а три вертолёта Ми-8 были сбиты прямо в воздухе.
Специальная военная операция на Украине
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine