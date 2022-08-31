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31 августа, 10:03

Российские военные ответным огнём подавили подразделение ВСУ, обстреливающее Запорожскую АЭС

В Министерстве обороны РФ рассказали о провокациях киевского режима, направленных на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, в ходе очередного обстрела украинской артиллерией территории атомной станции 30 августа один снаряд попал в здание комплекса по переработке твёрдых радиоактивных отходов. Обстрелы велись с огневой позиции ВСУ в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища, уточнили в Минобороны.

"Ответным огнём артиллерийское подразделение противника в данном районе было подавлено", — сообщил Конашенков.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС, по данным российского военного ведомства, остаётся в норме. Штатным персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её бесперебойной работы.

ВСУ за два часа нанесли 17 ударов по Энергодару вблизи ЗАЭС

ВСУ за два часа нанесли 17 ударов по Энергодару вблизи ЗАЭС

Напомним, что миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, чтобы внести ясность в ситуацию вокруг станции и помочь устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ущербе. Однако в течение последних двух дней украинская армия ведёт артиллерийский обстрел береговой линии города Энергодара, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ.

Обложка ©

vk.com / Министерство обороны РФ / Phoenix Phoenicis

Марина Калегина

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