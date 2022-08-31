Кот Ларри представил "мяуфест" в качестве кандидата на место Джонсона
В Великобритании появились предвыборные плакаты с котом из резиденции Джонсона Ларри
Плакаты предвыборной кампании кота Ларри из резиденции премьера Великобритании. Обложка © Twitter / @RubyTuesday_Ldn
Кот Ларри, живущий в резиденции уходящего в отставку премьера Великобритании Бориса Джонсона, готов пойти на повышение, заняв кресло главы кабмина. Агитационные плакаты появились на зданиях Лондона.
"Единственный кандидат с чистыми лапками", — утверждают агитаторы.
На фотографии Ларри одет в галстук-бабочку в цветах британского флага, а надпись на постере гласит: "Ларри в лидеры. Если бы ты мог проголосовать за любого из них, кого бы ты выбрал?". Также на агитационном плакате есть ссылка на предвыборный сайт пушистого кандидата на место Джонсона с подписью "Ознакомьтесь с моим мяуфестом по этому адресу".
Предвыборный плакат с котом Ларри, Лиз Трасс и Риши Сунаком. Фото @ Telegram / Пул N 3
Также у кота есть аккаунт в "Твиттере". В июле он уже призывал выселить Бориса Джонсона из его резиденции на Даунинг-стрит на фоне политического кризиса в Великобритании.
Ранее Лайф рассказывал, что имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября. Желание занять вакантное место выразило 11 политиков, на текущий момент главными претендентами на пост премьера являются глава МИД Великобритании Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.