Кот Ларри представил "мяуфест" в качестве кандидата на место Джонсона

На фотографии Ларри одет в галстук-бабочку в цветах британского флага, а надпись на постере гласит: "Ларри в лидеры. Если бы ты мог проголосовать за любого из них, кого бы ты выбрал?". Также на агитационном плакате есть ссылка на предвыборный сайт пушистого кандидата на место Джонсона с подписью "Ознакомьтесь с моим мяуфестом по этому адресу".