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31 августа, 09:54

Невролог Анисимова: Coca-Cola может вызвать головные боли

Стакан газированного напитка Coca-Cola может вызвать приступ мигрени и любую другую сосудистую головную боль. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала невролог-нейрофизиолог и кандидат медицинских наук Елена Анисимова.

"Coca-Cola, будучи цветным напитком с газом, может спровоцировать мигрень и любую сосудистую головную боль. Играет тут роль то, что он газированный, из-за чего улучшается проницаемость сосудов и идёт реакция на расширение стенок. Это провоцирует мигрень, сам приступ. Также появляется высотная головная боль", — сказала она.

По словам Анисимовой, Coca-Cola меняет газовый состав крови, что вызывает сосудистую реакцию. Она добавила, что привести к недугу может даже стакан напитка. Однако, как утверждает невролог, газировка также способна и снять головную боль.

"Если это хроническая головная боль, когда идёт боль плюс депрессия, то она обычно связана с низким содержанием гормонов радости. Они же обезболивающие. Это серотонин, дофамин, норадреналин. При хронической головной боли эти гормоны истощаются. Поэтому для борьбы организму достаточно небольшое количество Coca-Cola или быстро всасывающего сладкого продукта", — объяснила Анисимова.

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Ранее Лайф писал, что профессор Кутушов объяснил происхождение приступов мигрени. При этом бороться с недугом помогут сладкие продукты, тёплый душ, массаж, а также тишина и покой. Однако всё же в борьбе с участившимися приступами головной боли необходимо прибегнуть к комплексному лечению.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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