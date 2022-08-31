Песков пообещал европейцам схожие сложности при создании ЕС трудностей с визами для россиян

Европейцы будут сталкиваться с аналогичными трудностями в России, если Евросоюз введёт ограничения по визам для россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. И подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, если это произойдёт, потребует нашей контрреакции", — сказал Песков на просветительском марафоне общества "Знание".

Ничего хорошего в ограничениях, затягивании процесса и уменьшении количества выдаваемых виз нет, обратил внимание представитель Кремля. Песков пообещал, что жители Европы тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда будут приезжать в Россию.

"То есть это будет ещё одна спираль этого безрассудного русофобства", — добавил он.

Ранее политолог Павел Данилов рассказал, чем закончится раскол в Европе из-за виз для россиян. Он подчеркнул, что ЕС делает ставку на то, что наши "вхожденцы" и прозападники, у которых есть тесные рабочие и личные семейные связи с Европой, начнут бунтовать.