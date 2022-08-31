В деле об убийстве Кочервей появился подозреваемый, но родители уверены, что дочь жива

"По моей информации, уже есть задержанный, идут следственные действия, всё это не разглашается, но ему пытаются предъявить причинение смерти по неосторожности", — сказала девушка.

Малибу заявила, что найденное тело точно принадлежит её подруге Кочервей. Она добавила, что полиция также не сомневается в этом. Однако родители погибшей уверены, что их дочь жива. Как рассказал Лайфу отец Кочервей, они не хотят, чтобы их дёргали и тревожили, поэтому не скажут, когда поедут на опознание. Кроме того, про задержанного подозреваемого они слышат впервые.