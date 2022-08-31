Хинштейн направил правительству проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии
Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил на отзыв в Правительство Российской Федерации законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
"Направил на официальный отзыв в правительство законопроект, вводящий административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии", — сказал он.
Хинштейн уточнил, что на данный момент ответственность предусмотрена только за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей. По его словам, вместе с коллегами по комитету они желают распространить действие закона на любую пропаганду ЛГБТ безотносительно возраста.
Ранее Лайф рассказывал, что участники многотысячного крестного хода в Белграде выступили против ЛГБТ-фестиваля. Шествие началось у патриархии Сербской православной церкви и закончилось у храма Святого Марка, рядом с которым находится подворье РПЦ. Участники шествия буквально заполонили улицы Белграда.
ТАСС / Антон Новодережкин