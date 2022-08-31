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31 августа, 09:34

Хинштейн направил правительству проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил на отзыв в Правительство Российской Федерации законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Направил на официальный отзыв в правительство законопроект, вводящий административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии", — сказал он.

Хинштейн уточнил, что на данный момент ответственность предусмотрена только за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей. По его словам, вместе с коллегами по комитету они желают распространить действие закона на любую пропаганду ЛГБТ безотносительно возраста.

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Ранее Лайф рассказывал, что участники многотысячного крестного хода в Белграде выступили против ЛГБТ-фестиваля. Шествие началось у патриархии Сербской православной церкви и закончилось у храма Святого Марка, рядом с которым находится подворье РПЦ. Участники шествия буквально заполонили улицы Белграда.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Григорий Воронцов

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