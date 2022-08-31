Центр Гамалеи испытает назальную вакцину от ковида на основе вирусоподобных частиц

Центр имени Гамалеи получил разрешение от Минздрава на проведение первой и второй фаз клинических исследований назальной вакцины против ковида на основе вирусоподобных частиц (VLP). Об этом свидетельствуют данные государственного реестра министерства.

"Цель клинического исследования — оценка переносимости, безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики CoViD-19 на основе VLP при интраназальном введении добровольцам в возрасте 18–55 лет", — сказано в реестре.

Лекарственная форма и дозировка препарата: эмульсия для интраназального введения, 80 мкг (0,5 мл/доза); 120 мкг (0,5 мл/доза), указывается там.