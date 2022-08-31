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31 августа, 09:21

Центр Гамалеи испытает назальную вакцину от ковида на основе вирусоподобных частиц

Центр имени Гамалеи получил разрешение от Минздрава на проведение первой и второй фаз клинических исследований назальной вакцины против ковида на основе вирусоподобных частиц (VLP). Об этом свидетельствуют данные государственного реестра министерства.

"Цель клинического исследования — оценка переносимости, безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики CoViD-19 на основе VLP при интраназальном введении добровольцам в возрасте 18–55 лет", — сказано в реестре.

Лекарственная форма и дозировка препарата: эмульсия для интраназального введения, 80 мкг (0,5 мл/доза); 120 мкг (0,5 мл/доза), указывается там.

Врач оценил эффективность новой версии вакцины "Спутник V"

Врач оценил эффективность новой версии вакцины "Спутник V"

Ранее Лайф рассказывал, что центр имени Гамалеи разработал новую версию "Спутника V" против "дельты" и "омикрона". Эта версия препарата является наиболее перспективным вариантом вакцины и позволит добиться высоких результатов по предотвращению заболеваемости.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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