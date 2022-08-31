10 девушек поделились, каково это — спать с парнем "с огромным...", оказалось — очень смешно и больно

"Во время секса я чувствовала себя прекрасно. Наверное, из-за адреналина, но, когда всё кончилось, я просто лежала, согнувшись пополам от боли. По ощущениям: словно Чак Норрис ударил меня по шейке матки", — noodles_the_food.

"Аномально крупный парень выбил мою внутриматочную спирать, после чего какое-то время не могла пошевелиться от боли, а потом пришлось идти к доктору, чтобы убедиться, что она не продырявила мне матку. Согласитесь, весельем это не назовёшь", — Thumthumsinaction.

Фото © Shuterstock

"Прямо во время процесса пришлось остановить его. Не прикольно, когда боишься, что он тебя травмирует. Нам было по 20, и он был девственником. Позже он всё-таки встретил девушку, которая, по-видимому, могла наслаждаться всем, что он мог предложить (а это, на минуточку, 26 сантиметров). Судя по их страницам в соцсетях, они всё ещё вместе. А что касается того нашего случая... Не уверена, что это даже можно назвать сексом. Помню, как он посмотрел на меня с испуганным выражением лица, вроде спрашивая: "Всё окей?" Я ответила ужасом в глазах. Парни с большими — интересно посмотреть, страшно испытать на себе!" — mue_vica.

"Первый секс у меня был с парнем с 23-сантиметровым членом, и это было воплощением фразы "большой член не делает тебя хорошим в постели". Он даже не пытался меня хоть как-то разогреть. Тупо включил режим отбойного молотка, пока не кончил. А найти клитор — это вообще миссия невыполнима. Всё, что реально запомнила с того раза, — непреодолимую боль от того, как он избивал мою шейку матки", — bxw9ll.

Фото © Shuterstock

"У моего самого низкого бывшего был самый большой член. Точных цифр я не знаю, но он был очень широким в обхвате и прилично длинным. Поначалу нам даже приходилось использовать вибратор, чтобы хоть как-то меня подготовить к нему. Тогда я была уверена, что это и есть хороший секс, но теперь я с парнем, с которым готова провести всю жизнь, и выяснилось, что тот парень "с огромным" не так и хорош в постели", — NowWithMoreChocolate.

"Поверьте, всё, что больше 20 сантиметров, — это уже мучения, а не удовольствие", — loki8481.

"Как-то раз занималась сексом с парнем с большим членом, это была одновременно и самая скучная, и самая болезненная близость в моей жизни. Сам он был довольно миниатюрным, поэтому, когда вся кровь ушла, чтобы привести эту штуку в действие, у него разболелась голова. Он просто лежал, пока я пыталась понять, как втиснуть эту монструозную пушку в себя. Сдалась где-то через десять минут. Потом он заплакал", — idonotwanttoeatyou.

Фото © Shuterstock

"Помню один случай. Сантиметров двадцать в длину. Я чуть челюсть себе не вывихнула, было не очень весело. А в итоге, когда мне удалось всё это уместить, единственное, что я почувствовала, — гордость за себя", — Lillillymew.

"Помню эти ощущения до сих пор. Будто бы меня несколько раз били под дых. Тот чувак понятия не имел, что делает. Я почти уверена, что даже рождение ребёнка было менее травматичным для моей шейки матки, чем тот случай. Тогда-то и поняла, что я явно не по большим", — Rebellious1.