5 историй девушек про секс с парнями, которым не повезло с размерами, и это просто испанский стыд

"Сходила на свиданку с парнем из "Тиндера". До этого мы долго переписывались. Он расписывал, как собирается меня "трахнуть" и т.д., поэтому я очень ждала встречи. Но, когда дошло до дела, он достал член, а там... я серьёзно, сантиметров семь максимум. Я тогда, наверное, сделала ужасное выражение лица, потому что он тут же начал извиняться за свой размер. Я, конечно же, отвечала, что всё в порядке. Ему даже презерватив был слишком велик... Честно говоря, это худший секс, который у меня когда-либо был. Я ничего не чувствовала, а продержался он всего минуту или две. Жутко расстроилась, а потом ещё такая злость накрыла. Видимо, это было так заметно, что он удалил меня из пар в "Тиндере", как только я вышла из его квартиры. Когда я болтала об этом с подружками, одна из них указала, что раз это была ужасная ситуация для меня, каково было этому бедняге..." — thismanatemyson.

"Меня изнасиловал парень с членом размером с мой мизинец (полагаю, в ином случае у него бы просто не получилось?). К счастью, я ничего не почувствовала, НО. Даже этого размера было достаточно, чтобы заразить меня хламидиозом. Сволочь", — Bexybirdbrains.

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"Первый секс у меня был с парнем, который утверждал, что у него член 16 сантиметров, но по факту там даже восемь с натяжкой не наберётся. Я просто ничего не почувствовала. А так как я была невинным подростком, который даже не видел порно, спросила его: "Ты ещё внутри?" Тогда-то я и узнала, что эту фразу парни не любят. Он начал беситься и говорить, что вру о том, что девственница, и вообще "шлюха", раз не истекаю кровью и мне не больно во время секса. В общем, он был довольно дерьмовым парнем. Даже первый секс меня тогда не особо впечатлил, а вот эмоциональное насилие, которое он мне тогда устроил, — вот это надолго выбило меня из колеи", — actuallywaffles.

"Пару раз встречалась с парнем, у которого член был не больше моего среднего пальца. Пришлось остановиться на оральном сексе... но чёрт. По ощущениям это было похоже на то, словно кто-то пытается вызвать у меня рвоту, засунув палец в горло", — Ayzmo.

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