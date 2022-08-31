Песков: У Путина очень крепкий бэкграунд доверия среди россиян

Президент страны Владимир Путин заработал очень крепкий "бэкграунд доверия" среди населения страны. Об этом в ходе просветительского марафона "Знание" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, как Путин, будучи премьер-министром страны, приехал в село, в котором бушевали природные пожары. Этот населённый пункт, к сожалению, выгорел дотла. Бедные жители лишились практически всего: документов, жилья, школ, одежды, еды. Но, как подчеркнул Песков, Путин их убедил, "что через буквально два месяца всё будет стоять". И он выполнил это обещание.

"Но, для того чтобы иметь эту силу убеждения, надо не только разбираться, что реализуемо, что нет. Нужно иметь бэкграунд с точки зрения доверия. У Путина этот бэкграунд заработанный и очень крепкий. Люди знают, что, если он говорит, он это делает", — указал Песков.

Ранее директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов объяснил, что в высоком уровне поддержки президента РФ Владимира Путина со стороны россиян нет ничего удивительного. Многие понимают, что сейчас на международной арене решается вопрос безопасности России и будущего наших детей.