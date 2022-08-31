Шольц назвал Горбачёва смелым реформатором и дальновидным политиком
Шольц выразил соболезнования из-за смерти Горбачёва
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования в связи со смертью президента СССР Михаила Горбачёва. В аккаунте в "Твиттере" политик отметил, что немцы в долгу перед ним.
"Михаил Горбачёв умер. Вместе с ним умер смелый реформатор, дальновидный политик и государственный деятель. Его смелость в отношении перемен, стремление к прозрачности и неукротимый характер выделяли его среди других", — написал канцлер.
Шольц добавил, что "Германия склоняется перед ним", а на своей родине первый советский президент "не получил того уважения и признательности, которые он заслужил".
"Мы, немцы, в огромном долгу перед ним, потому что его политика перестройки заложила основу для преодоления холодной войны, устранения препятствий и воссоединения Европы и Германии", — написал немецкий канцлер.
Как сообщал Лайф, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга. Президент США Джо Байден, комментируя новость о смерти Горбачёва, назвал его "редким лидером".
Twitter / @Bundeskanzler