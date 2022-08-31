Шольц назвал Горбачёва смелым реформатором и дальновидным политиком

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования в связи со смертью президента СССР Михаила Горбачёва. В аккаунте в "Твиттере" политик отметил, что немцы в долгу перед ним.

"Михаил Горбачёв умер. Вместе с ним умер смелый реформатор, дальновидный политик и государственный деятель. Его смелость в отношении перемен, стремление к прозрачности и неукротимый характер выделяли его среди других", — написал канцлер.

Шольц добавил, что "Германия склоняется перед ним", а на своей родине первый советский президент "не получил того уважения и признательности, которые он заслужил".