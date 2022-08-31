Погибло 20 бурёнок: Момент прилёта снаряда ВСУ в коровник в селе под Курском попал на видео

Момент попадания украинского снаряда по животноводческому комплексу в селе Елизаветовка Курской области, в результате которого погибли коровы элитной голландской породы, попал на камеры наблюдения. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

Момент попадания снаряда ВСУ в коровник попал на камеру. Видео © t.me / SHOT

На кадрах видно, как беззащитные животные едят сено, но в какой-то момент в стену комплекса влетает снаряд ВСУ. Помещение моментально заволокло дымом и пылью, а коровы упали на землю. Некоторые из них смогли подняться и отойти в сторону, но 20 животных погибли в результате удара.