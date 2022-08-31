"Трактор" подписал контракт с бывшим вратарём ЦСКА Проскуряковым
Челябинский "Трактор" подписал контракты с голкипером Ильёй Проскуряковым, а также форвардами Ярославом Яппаровым и Михаилом Котляревским. Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.
Контракты с Котляревским и Проскуряковым рассчитаны до конца сезона 2022/23. Яппаров будет играть за "Трактор" на протяжении двух лет.
Проскурякову 35 лет. В 2009 году он, выступая за магнитогорский "Металлург", был признан лучшим новичком сезона. Также голкипер играл в составе московского ЦСКА, владивостокского "Адмирала", нижегородского "Торпедо", ханты-мансийской "Югры", "Сочи", рижского "Динамо" и тольяттинской "Лады".
ХК "Трактор"