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31 августа, 09:08

"Трактор" подписал контракт с бывшим вратарём ЦСКА Проскуряковым

Челябинский "Трактор" подписал контракты с голкипером Ильёй Проскуряковым, а также форвардами Ярославом Яппаровым и Михаилом Котляревским. Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.

Контракты с Котляревским и Проскуряковым рассчитаны до конца сезона 2022/23. Яппаров будет играть за "Трактор" на протяжении двух лет.

КХЛ не будет менять формат плей-офф в новом сезоне

КХЛ не будет менять формат плей-офф в новом сезоне

Проскурякову 35 лет. В 2009 году он, выступая за магнитогорский "Металлург", был признан лучшим новичком сезона. Также голкипер играл в составе московского ЦСКА, владивостокского "Адмирала", нижегородского "Торпедо", ханты-мансийской "Югры", "Сочи", рижского "Динамо" и тольяттинской "Лады".

Напомним, что новый сезон КХЛ стартует 1 сентября на столичной "ЦСКА-арене" встречей между армейцами, являющимися действующими обладателями Кубка Гагарина, и финалистом минувшего сезона — магнитогорским "Металлургом".

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ХК "Трактор"

Роман Фейгин

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