КХЛ не будет менять формат плей-офф в новом сезоне
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не будет менять формат проведения плей-офф в сезоне 2022/2023, сообщается на сайте турнира.
"В сезоне 2022/2023 плей-офф КХЛ пройдёт в прежнем формате, когда в финале Кубка Гагарина сыграют лучшие команды Западной и Восточной конференции", — говорится в сообщении.
При этом вопрос об изменении формата плей-офф будет рассматриваться по ходу наступающего сезона, а конкретные шаги могут быть приняты с сезона 2023/2024.
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