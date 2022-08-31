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31 августа, 08:08

КХЛ не будет менять формат плей-офф в новом сезоне

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не будет менять формат проведения плей-офф в сезоне 2022/2023, сообщается на сайте турнира.

"В сезоне 2022/2023 плей-офф КХЛ пройдёт в прежнем формате, когда в финале Кубка Гагарина сыграют лучшие команды Западной и Восточной конференции", — говорится в сообщении.

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При этом вопрос об изменении формата плей-офф будет рассматриваться по ходу наступающего сезона, а конкретные шаги могут быть приняты с сезона 2023/2024.

Обложка ©

Shutterstock

Шамиль Гаджиев
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