КХЛ не будет менять формат плей-офф в новом сезоне

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не будет менять формат проведения плей-офф в сезоне 2022/2023, сообщается на сайте турнира.

"В сезоне 2022/2023 плей-офф КХЛ пройдёт в прежнем формате, когда в финале Кубка Гагарина сыграют лучшие команды Западной и Восточной конференции", — говорится в сообщении.