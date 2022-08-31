"Это был как гипноз": Песков рассказал, как мошенники сняли деньги с карточек его дочери

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в том году мошенники сняли все деньги с банковских карточек его дочери. Злоумышленники были крайне убедительны, как будто использовали гипноз, подчеркнул официальный представитель Кремля, выступая на просветительском марафоне "Знание".

Песков — о попытке мошенников "обогатиться" за счёт его дочери. Видео © LIFE

"У меня дочка попалась в том году. Это был как гипноз. Она даже ничего не поняла, как начала называть свои ПИН-коды, у неё с двух карточек сняли все деньги <...> Но сила убеждения побеждает иногда знание, это такая парадоксальная вещь", — сказал он.

При этом девушка была абсолютно осведомлена: как сам Песков, так и представители банка много раз рассказывали ей, что нужно предпринять, чтобы обезопасить себя в цифровом плане. В результате, продолжил политик, его дочери удалось вернуть все деньги через службу безопасности банка. В заключение представитель Кремля призвал россиян опасаться тех, кто использует силу убеждения в недоброкачественных целях.