Романтизм первого президента СССР Михаила Горбачёва о мире между Россией и Западом после окончания холодной войны не оправдался. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, никакого "медового столетия" не случилось.

"Да, Горбачёв дал импульс [окончанию] холодной войны, он искренне хотел верить в то, что она закончится и наступит вечный романтический период между новым Советским Союзом, миром и коллективным Западом. Этот романтизм не оправдался", — сказал Песков на просветительском марафоне общества "Знание".

Представитель Кремля обратил внимание, что никакого романтического периода и "медового столетия" не получилось, а кровожадность оппонентов России проявила себя.