Песков заявил о неоправдавшемся романтизме Горбачёва о мире между Западом и Россией
Романтизм первого президента СССР Михаила Горбачёва о мире между Россией и Западом после окончания холодной войны не оправдался. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, никакого "медового столетия" не случилось.
"Да, Горбачёв дал импульс [окончанию] холодной войны, он искренне хотел верить в то, что она закончится и наступит вечный романтический период между новым Советским Союзом, миром и коллективным Западом. Этот романтизм не оправдался", — сказал Песков на просветительском марафоне общества "Знание".
Представитель Кремля обратил внимание, что никакого романтического периода и "медового столетия" не получилось, а кровожадность оппонентов России проявила себя.
Как сообщал Лайф, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга. По словам Пескова, решения о проведении государственных похорон Горбачёва пока не принималось.
Зрители могут следить за выступлениями спикеров просветительского марафона на сайте marathon.znanierussia.ru, а также в группе Российского общества "Знание" во "ВКонтакте".