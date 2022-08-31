Миронов: Горбачёв дал советскому народу надежды, которые стали нереализуемыми мечтаниями
Последний лидер СССР Михаил Горбачёв стал глотком свежего воздуха для советского народа и надеждой на колоссальные перемены. Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
"Ушёл из жизни последний руководитель советской эпохи. Для советского народа он стал глотком необходимого свежего воздуха и надеждой на колоссальные перемены. "Гласность" и "перестройка" стали всемирно известными словами, не требующими перевода. Мы очень верили в свободное развитие нашей страны и искреннюю поддержку так называемых образцовых демократических стран Запада. Всё обернулось иначе", — написал политик на странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам Миронова, вместо общечеловеческих прав пришёл хаос, беспредельное право сильного, безработица и нищета миллионов граждан России. Заявления и надежды Горбачёва стали нереализуемыми мечтаниями и трагедией для многих поколений РФ сегодня.
"Уважаемый Михаил Сергеевич, покойся с миром, сегодня мы исправляем и обязательно исправим твои ошибки. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Сергеевича", — добавил Миронов.
Как сообщал Лайф, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга. Президент США Джо Байден, комментируя новость о смерти Горбачёва, назвал его "редким лидером".
VK / Сергей Миронов