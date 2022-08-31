Миронов: Горбачёв дал советскому народу надежды, которые стали нереализуемыми мечтаниями

Последний лидер СССР Михаил Горбачёв стал глотком свежего воздуха для советского народа и надеждой на колоссальные перемены. Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"Ушёл из жизни последний руководитель советской эпохи. Для советского народа он стал глотком необходимого свежего воздуха и надеждой на колоссальные перемены. "Гласность" и "перестройка" стали всемирно известными словами, не требующими перевода. Мы очень верили в свободное развитие нашей страны и искреннюю поддержку так называемых образцовых демократических стран Запада. Всё обернулось иначе", — написал политик на странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Миронова, вместо общечеловеческих прав пришёл хаос, беспредельное право сильного, безработица и нищета миллионов граждан России. Заявления и надежды Горбачёва стали нереализуемыми мечтаниями и трагедией для многих поколений РФ сегодня.