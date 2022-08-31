В США опровергли заявления о тренировке афганских пилотов для ВВС Украины

США не тренируют бывших афганских пилотов для отправки на Украину с целью участия в боевых действиях. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя военного ведомства.

"Нам не известно о каких-либо планах по подготовке афганских пилотов. В контексте оборонной помощи Украине мы сфокусированы на возможностях, которые можем доставить в соотносимых временных рамках для борьбы на востоке и юге и которые не требуют значительной подготовки", — сказал собеседник агентства.

В ВВС США изданию также подтвердили отсутствие планов по подготовке афганских пилотов.