В США опровергли заявления о тренировке афганских пилотов для ВВС Украины
Пентагон: США не занимаются тренировкой бывших афганских лётчиков для отправки на Украину
США не тренируют бывших афганских пилотов для отправки на Украину с целью участия в боевых действиях. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя военного ведомства.
"Нам не известно о каких-либо планах по подготовке афганских пилотов. В контексте оборонной помощи Украине мы сфокусированы на возможностях, которые можем доставить в соотносимых временных рамках для борьбы на востоке и юге и которые не требуют значительной подготовки", — сказал собеседник агентства.
В ВВС США изданию также подтвердили отсутствие планов по подготовке афганских пилотов.
Ранее Лайф рассказывал, что ВКС и ПВО России, по сути, ликвидировали квалифицированный лётный состав ВВС Украины. Источник объяснил также потерю остатков авиации: Киев для ведения боевых задач задействовал бывших курсантов Харьковского военного института Воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, неопытных "асов" сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.
ТАСС / AP / Charles Dharapak