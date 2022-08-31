Асмус грозит штраф за дискредитацию ВС РФ
Суд зарегистрировал протокол в отношении Кристины Асмус по статье о дискредитации ВС РФ
На российскую актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. Административный протокол зарегистрировал Тверской суд в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу инстанции.
"Протокол в отношении Асмус К.И. зарегистрирован в суде", — говорится в сообщении.
Актрисе грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Российской армии. Причём не сообщается, что именно вменяется Асмус.
Ранее Лайф рассказывал, что 24 августа задержали экс-главу Екатеринбурга Романа Ройзмана. Силовики пришли с ордером к нему домой. Политик уточнил, что обыски проходят по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". А 25 августа Ройзман отверг обвинения по делу о дискредитации ВС РФ.
ТАСС / Вадим Тараканов