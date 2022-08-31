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31 августа, 07:44

Асмус грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

Суд зарегистрировал протокол в отношении Кристины Асмус по статье о дискредитации ВС РФ

На российскую актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. Административный протокол зарегистрировал Тверской суд в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

"Протокол в отношении Асмус К.И. зарегистрирован в суде", — говорится в сообщении.

Актрисе грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Российской армии. Причём не сообщается, что именно вменяется Асмус.

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Ранее Лайф рассказывал, что 24 августа задержали экс-главу Екатеринбурга Романа Ройзмана. Силовики пришли с ордером к нему домой. Политик уточнил, что обыски проходят по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". А 25 августа Ройзман отверг обвинения по делу о дискредитации ВС РФ.

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ТАСС / Вадим Тараканов

Светлана Оперук

Комментарий

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Igr Rоmanyutaсегодня в 07:49

Кто либо может объяснить ,что такое дискредитацию ВС РФ? Сейчас просто идёт вакханалия с этим термином Если Я интересуюсь количеством потерь ВС России это что ? Дискредитацию ВС ?РФ?

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