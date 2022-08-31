Асмус грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

На российскую актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. Административный протокол зарегистрировал Тверской суд в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

"Протокол в отношении Асмус К.И. зарегистрирован в суде", — говорится в сообщении.