Стоимость газа превысила $2900 на фоне остановки поставок по "Северному потоку"

Цена газа в Европе в ходе торгов 31 августа вновь превысила 2900 долларов за тысячу кубометров на фоне полной остановки поставок топлива по "Северному потоку". Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась с начала торгов на 5,5% и сейчас составляет 2922 доллара за тысячу кубов (или 276,995 евро за МВт/ч).