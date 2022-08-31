"Газпром" подтвердил остановку "Северного потока" на три дня

Ранее Лайф рассказывал, что в четыре утра 31 августа поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля. По завершении работ при условии, что в агрегате не найдут неисправности, поставки газа будут восстановлены до уровня 33 млн куб. м в сутки.