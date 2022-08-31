"Газпром" подтвердил остановку "Северного потока" на три дня
"Газпром" подтвердил полную остановку поставок газа по трубопроводу "Северный поток" из-за плановых работ. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.
"Поставка по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате", — сказано в телеграм-канале компании.
Остановка работы газопровода продлится до четырёх утра по московскому времени 3 сентября.
Ранее Лайф рассказывал, что в четыре утра 31 августа поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля. По завершении работ при условии, что в агрегате не найдут неисправности, поставки газа будут восстановлены до уровня 33 млн куб. м в сутки.
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