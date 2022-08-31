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31 августа, 06:09

"Газпром" подтвердил остановку "Северного потока" на три дня

"Газпром" подтвердил полную остановку поставок газа по трубопроводу "Северный поток" из-за плановых работ. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

"Поставка по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате", — сказано в телеграм-канале компании.

Остановка работы газопровода продлится до четырёх утра по московскому времени 3 сентября.

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Ранее Лайф рассказывал, что в четыре утра 31 августа поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля. По завершении работ при условии, что в агрегате не найдут неисправности, поставки газа будут восстановлены до уровня 33 млн куб. м в сутки.

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Telegram-канал "Газпрома"

Артур Лапсаков

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