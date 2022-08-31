Вернувшийся на родину с Украины британский наёмник может остаться без ноги

Британец был дважды ранен при миномётном обстреле. По словам бывшего военного, его голень "разорвало на куски" после того, как осколки снаряда повредили сухожилия и нервы на левой ноге. Пока Гриффитс находился в больнице на Украине, власти наградили его медалью. После возвращения на родину ему предстоит множество операций. Согласно оценкам врачей, вероятность, что он сможет поднять левую ногу, составляет только 50%.

Гриффитс также рассказал, что перед поездкой на Украину ему пришлось уволиться с работы и продать автомобиль. Затем он приехал в Польшу, где встретился с двумя соотечественниками, которые тоже собирались в Незалежную. Однако один из британцев с военным прошлым стал отговаривать Гриффитса, советовал вернуться домой, потому что набор солдат на Украине "шокирует", ведь в войсках большинство гражданских, которые "играли слишком много в Call of Duty". Но наёмник проигнорировал эти слова. Кроме того, Гриффитс отметил, что сейчас его отряд всё ещё находится на Украине, а недавно стало известно о смерти одного из товарищей.