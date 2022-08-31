В Эстонии 28 компаний попросили позволить им не соблюдать санкции против России

В Эстонии Министерство иностранных дел составило список из 28 компаний, которые попросили разрешить им продолжить ведение бизнеса с Россией в нефтяной сфере, не соблюдать введённые против Москвы санкции. Об этом сообщает газета Postimees со ссылкой на главу МИД республики Урмаса Рейнсалу.

По его словам, они "ходатайствуют об исключении для того, чтобы продолжить даже после введения санкций импорт российских нефтепродуктов в переходный период". Дипломат выразил уверенность, что публикация списка не нарушит коммерческой тайны.

Так, в числе обратившихся — эстонская железнодорожная государственная корпорация Operail AS. Она работает с грузовыми перевозками, арендой, строительством и ремонтом подвижного состава.