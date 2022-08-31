В США указали на ошибку Горбачёва в отношении к Вашингтону

Ошибкой последнего лидера СССР Михаила Горбачёва было то, что он верил обещаниям Вашингтона. В частности, заверениям, что НАТО не будет расширяться на восток. Такое мнение высказал бывший помощник министра финансов США Пол Робертс, работавший в администрации Рональда Рейгана.

"Ошибкой Горбачёва было непонимание Вашингтона. Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник. Даже если есть подписанные документы, а в отсутствие таковых коррумпированный режим Клинтона смог заявить, что соглашений о непродвижении НАТО к границам России никогда не существовало", — приводит РИА "Новости" слова Робертса.

Он считает, что Байден расширяет холодную войну, которую Клинтон начал вместо завершённой Горбачёвым и Рейганом. Американский политик удивился, насколько Кремль был терпелив к агрессивным намерениям Запада по отношению к России.

"Как может кто-то в Кремле верить словам Вашингтона?" — задался вопросом Робертс.