Задержанные у ЗАЭС украинские наводчики раскрыли, какие координаты передавали

Двое украинских наводчиков, которые были задержаны в Энергодаре, передавали Киеву координаты объектов, расположенных вокруг Запорожской АЭС. В этом они признались сами.

"Я передавал координаты только вокруг. Самой станции я не передавал, потому что с 2019 года у нас не было допуска в опасные зоны и нам говорили, где нам находиться нельзя. Поэтому я видел, например, стоит грузовик армейский — скинул точку в районе атомной станции в Google Maps и передал", — приводит РИА "Новости" слова бывшего охранника АЭС Олега Морочковского.

По его словам, он также передавал координаты промзоны, учебно-тренировочного центра. Делать это его якобы убедил знакомый, находящийся на подконтрольной Киеву территории.

"Я не видел, кто стреляет, слышал только звуки взрывов. Но я считаю, что неуместно со стороны украинских властей заявлять, что русские сами себя обстреливают", — говорит теперь задержанный.

Второй наводчик — Алексей Данилов — рассказал, что отправлял координаты в Telegram-бот. Нужный адрес он увидел в новостях по украинскому телеканалу. Туда задержанный сливал расположение защитного сооружения. Машины, похожей на технику РЭБ.