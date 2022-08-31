В Госдуме предложили наделить спецоперацию новым статусом
Депутат Шеремет призвал наделить СВО статусом контртеррористической
Спецоперацию России на Украине можно было бы наделить статусом "контртеррористическая". Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
В беседе с РИА "Новости" он назвал Украину оплотом и рассадником международного терроризма. Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, а также попытки агрессии в отношении соседних государств являются преступными, указал парламентарий.
"Поэтому считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменён. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция", — сказал Шеремет, назвав сложившийся на Украине режим угрозой для всего цивилизованного мира.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине идёт по плану, а все её цели будут достигнуты. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать последние заявления президента Украины Владимира Зеленского, в том числе о намерении "вернуть" Киеву территории, которые уже были освобождены в ходе "Операции Z".
Кадр из видео Минобороны РФ