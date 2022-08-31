В Госдуме предложили наделить спецоперацию новым статусом

Спецоперацию России на Украине можно было бы наделить статусом "контртеррористическая". Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

В беседе с РИА "Новости" он назвал Украину оплотом и рассадником международного терроризма. Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, а также попытки агрессии в отношении соседних государств являются преступными, указал парламентарий.

"Поэтому считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменён. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция", — сказал Шеремет, назвав сложившийся на Украине режим угрозой для всего цивилизованного мира.