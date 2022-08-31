Вице-спикер Совфеда Косачёв назвал смерть Горбачёва трагедией для всей России
Смерть последнего лидера СССР Михаила Горбачёва является трагедией для всей России и тех, чью жизнь он изменил к лучшему. Такое заявление в телеграм-канале сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
"Уход Михаила Сергеевича Горбачёва — трагедия для страны и для всех тех из нас, чью жизнь он сумел изменить к лучшему. Именно так — к лучшему, несмотря на развал СССР и огромные испытания для его бывших граждан", — написал политик.
При этом Косачёв отметил, что во время СССР было сделано множество великих достижений, в том числе победа в Великой Отечественной войне и покорение космоса, но системными они были именно из-за подвигов народа, а не благодаря советской власти. По мнению вице-спикера, Горбачёв сломал ложную и антинародную систему. Вместе с тем президент СССР проторил путь, который при ином бы раскладе не смог в последние три с половиной десятилетия пройти народ.
"Путь трудный, но, в отличие от предыдущих 70 лет, наконец-то в правильном направлении. И при всей противоречивости результатов Горбачёв заслуживает уважения, он заслуживает памяти. Вечная память", — заключил Косачёв.
Как сообщал Лайф, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга. Президент США Джо Байден, комментируя новость о смерти Горбачёва, назвал его "редким лидером".
Сайт Совета Федерации