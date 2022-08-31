Вице-спикер Совфеда Косачёв назвал смерть Горбачёва трагедией для всей России

Смерть последнего лидера СССР Михаила Горбачёва является трагедией для всей России и тех, чью жизнь он изменил к лучшему. Такое заявление в телеграм-канале сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Уход Михаила Сергеевича Горбачёва — трагедия для страны и для всех тех из нас, чью жизнь он сумел изменить к лучшему. Именно так — к лучшему, несмотря на развал СССР и огромные испытания для его бывших граждан", — написал политик.

При этом Косачёв отметил, что во время СССР было сделано множество великих достижений, в том числе победа в Великой Отечественной войне и покорение космоса, но системными они были именно из-за подвигов народа, а не благодаря советской власти. По мнению вице-спикера, Горбачёв сломал ложную и антинародную систему. Вместе с тем президент СССР проторил путь, который при ином бы раскладе не смог в последние три с половиной десятилетия пройти народ.